Регулятор ФРГ: поставки по «Северному потоку» составят 30% от мощности

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что регулятор ожидает возобновления поставок по трубопроводу «Северный поток» на 30% от мощности, отметив, что объем поставок газа будет равен 530 ГВт·ч. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Теперь около 530 ГВт·ч газа в сутки будет поставлено 21 июля по «Северному потоку». Это составит около 30% загрузки. Возможны дальнейшие изменения», — отметил он.

Ранее Мюллер заявлял, что немецкие газохранилища заполнены недостаточно для того, чтобы пережить зиму без поставок энергоресурсов из России.

Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман признавалась, что в ФРГ ожидают, что с возвратом турбины Siemens объемы прокачки газа по «Северному потоку» восстановятся. По словам Хоффман, исчезнет главная причина, по которой Россия подает меньше газа.

Немецкий регулятор прогнозировал, что цены на газ в Германии вырастут как минимум в три раза в 2023 году.