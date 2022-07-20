Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти предостерегли IKEA от нарушения прав работников 01:02
СМИ: Зеленский может лишить Коломойского и Рабиновича украинского гражданства 00:58
Демократы уличили Трампа в растрате пожертвований избирателей до выдвижения... 00:51
Треть россиян в течение последних месяцев приняли решение открыть свое дело 00:46
В Госдепе заявили, что США не оставили бы без ответа переход частей Украины... 00:37
Бывшая жена экс-хоккеиста ЦСКА Фефелова рассказала, что он украл у нее ребенка 00:36
В России продажи антидепрессантов в первом полугодии 2022 года выросли... 00:34
В Киеве заявили о договоренности союзников Украины «держать интригу»... 00:29
«Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» в матч Лиги... 00:26
Боец Петр Ян проведет поединок против О'Мэлли на турнире UFC 280 00:16
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Испания выступила против инициативы ЕК об экономии газа

Испанский вице-премьер и глава Министерства экологического перехода Тереса Рибера сообщила, что Испания выступает против инициативы Европейской комиссии, которая предложила государствам Евросоюза уменьшить спрос на голубое топливо на 15%.

«Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся», — цитирует заявление политика в ходе брифинга Общественная служба новостей.

Рибера заявила о своём сожалении касательно «отсутствия диалога» ЕК со странами-членами, а также обратилась к министрам энергетики с просьбой разрешить разногласия во время встречи в Брюсселе в будущем.

Она подчеркнула, что правительство страны намерено защищать интересы деловых кругов Испании, ведь снижение применения газа может спровоцировать «серьезную потерю конкурентоспособности» промышленности государства.

Как объяснила министр, «что бы ни случилось», испанские жители не пострадают от сокращения транзита, учитывая запасы и возможности Мадрида по импорту СПГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть