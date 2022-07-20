Испания выступила против инициативы ЕК об экономии газа

Испанский вице-премьер и глава Министерства экологического перехода Тереса Рибера сообщила, что Испания выступает против инициативы Европейской комиссии, которая предложила государствам Евросоюза уменьшить спрос на голубое топливо на 15%.

«Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся», — цитирует заявление политика в ходе брифинга Общественная служба новостей.

Рибера заявила о своём сожалении касательно «отсутствия диалога» ЕК со странами-членами, а также обратилась к министрам энергетики с просьбой разрешить разногласия во время встречи в Брюсселе в будущем.

Она подчеркнула, что правительство страны намерено защищать интересы деловых кругов Испании, ведь снижение применения газа может спровоцировать «серьезную потерю конкурентоспособности» промышленности государства.

Как объяснила министр, «что бы ни случилось», испанские жители не пострадают от сокращения транзита, учитывая запасы и возможности Мадрида по импорту СПГ.