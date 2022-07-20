Доля нефтегазового сектора в экономике России в I квартале стала максимальной с 2017 года

В структуре ВВП (валовой внутренний продукт) России в первом квартале 2022 года доля нефтегазового сектора достигла 21,7%, что стало наибольшим значением с 2017 года (весь период доступной статистики). Информацию об этом пресс-служба Росстата опубликовала на своем сайте.

Относительно первого квартала 2021 года показатель вырос на 4,4 процентного пункта. Валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора в первом квартале 2022 года увеличилась на 20,4% в сравнении с январем – мартом 2021 года.

Предыдущий рекорд по вкладу сырья и топлива в ВВП страны зафиксировали во втором квартале 2018 года. Тогда доля нефтегазовой отрасли достигла 21,5%. Минимальное значение фиксировали во втором квартале 2020 года на фоне обвала нефтяных цен — 12,6%.

По итогам 2021 года доля нефтегазового сектора в ВВП государства увеличилась до 17,4% по сравнению с 13,9% в 2020 году, показав рост впервые за три года.

На прошлой неделе аналитики, которых опросил российский Центробанк, заявили, что ВВП России может упасть на 6% в 2022 году, а инфляция составит 15% к концу года.