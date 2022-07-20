Постпред Литвы в ЕС раскрыл содержимое седьмого пакета санкций

Постпред Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс написал в своем Twitter, что в согласованный седьмой пакет санкций попал запрет на золото из России.

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России», — написал он.

Пранцкявичюс добавил, что новые ограничения также будут включать в себя новые меры экспортного контроля и заморозка активов Сбербанка.

Кроме этого, по его словам, черный список пополнят более 50 физических и юридических лиц, включая политиков и военных.

Седьмой пакет санкций был согласован главами МИД стран Евросоюза 18 июля. Сейчас документ дорабатывают постпреды на заседании COREPER II. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании комиссии по международным делам в сенате Франции сообщила, что в новый список антироссийских санкций Евросоюза попали 55 человек.

Также сообщалось, что в новый санкционный список Евросоюза могли попасть 47 физических и восемь юридических лиц, в том числе украинские политики, перешедшие на сторону России, ряд предпринимателей и военных.