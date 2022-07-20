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Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию на фронте и новые санкции против РФ

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CNN

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис президента Украины.

По информации агентства, Зеленский и Мишель общались по телефону. Стороны обсудили в числе прочего новые санкции против России. Зеленский подчеркнул необходимость продолжать оказывать давление на РФ.

Также в ходе разговора поднимался вопрос финансовой помощи Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент России Владимир Путин после одного из телефонных разговоров в начале февраля с главой Франции Эммануэлем Макроном назвал президента Украины Владимира Зеленского «порождением государственного переворота».

Также Зеленский говорил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару в телефонном разговоре подтвердил, что его страна продолжает придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины.

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