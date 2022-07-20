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Путин рассказал о пользе ухода западных компаний из России

Президент РФ Путин: уход западных компаний помогает побороть технологическую зависимость

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заверил участников форума, что отказ западных компаний от работы в России позволит нашей стране искоренить опасную и унизительную зависимость от зарубежных технологий.

Российский лидер, отвечая на вопросы участников форума, обратил внимание на цитату одного из выступавших, который заявил, что РФ покидают западные компании, которые уносят с собой технологии и обученный персонал, из-за чего придется людей либо переучивать, либо увольнять.

«В этом случае хочется сказать: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». То, что они уходят, заставляет нас, наконец, шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость постепенно расширяется и переходит из одной области в другую, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями», — отметил президент России.

Ранее на форуме «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин заявил, что сейчас наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории. По словам главы государства, раньше тормозом для развития было однополярное устройство мира.

Также российский президент заявил, что Россия должна двигаться вперед, опираясь на колоссальный опыт и достижения народов России.

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