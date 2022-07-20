Путин усомнился в качестве ремонта турбины для «Северного потока — 1»

Президент России Владимир Путин в ходе работы форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» выразил сомнение в качестве ремонта турбины для газопровода «Северный поток — 1».

«Говорят, что вернут эти машины, одну, во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет «Северный поток — 1», — поделился Путин.

Ранее Путин говорил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока — 1» не связано с политикой или со специальной военной операцией РФ на Украине. По его словам, речь идет о прагматических мотивах, связанных с попыткой Канады выйти на европейский рынок.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что турбина для «Северного потока — 1», находящаяся на ремонте в Канаде, уже отправлена обратно.