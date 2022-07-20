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Джонсон призвал продавцов Fish&Chips отказаться от рыбы из России

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Global Look Press

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал заведения, которые продают традиционное британское блюдо Fish&Chips (жареная рыба и картошка-фри), отказаться от российской рыбы. Об этом политик заявил, выступая перед парламентом страны, передает РИА «Новости».

«Я думаю, очень важно призывать наши замечательные заведения, где подают Fish&Chips, использовать не только российские Fish&Chips», — сказал он.

Сообщается, что около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако повышение Великобритании до 35% пошлин на импорт белой рыбы из РФ делает поставки труднодоступными и дорогими. Из-за роста цен на продукцию и электроэнергию практически треть всех заведений, которые специализируется на подаче блюда Fish&Chips, могут в скором времени закрыться.

Ранее британские рестораторы, которые специализируются на блюде Fish&Chips, решили обратиться за помощью к Норвегии в поставках рыбы на фоне роста цен на продукцию и антироссийских санкций.

В конце марта Daily Mail сообщала, что одно из главных национальных британских блюд — Fish&Chips, жареные во фритюре картофель и рыба, постепенно исчезают из Лондонского общепита. Это произошло из-за повышения цен на ингредиенты, кризиса на Украине и антироссийских санкций.

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