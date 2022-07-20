Путин назвал причину задержки доставки турбины для «Северного потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока — 1» не связано с политикой или со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом глава государства скзазал в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о прагматических мотивах, связанных с попыткой Канады выйти на европейский рынок.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока — 1», находящаяся на ремонте в Канаде, уже отправлена обратно.

При этом российский «Газпром» заявил, что так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В компании подчеркнули, что неоднократно делали Siemens соответствующий запрос.

Президент Путин заявлял, что если России не вернут турбину, то по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки, то есть в два раза меньше, чем сейчас.