Reuters: дефолта Украины не состоялось

Международные кредиторы согласились отсрочить выплату задолженности Киева по еврооблигациям. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом стране удалось избежать дефолта, передает издание.

По словам кредиторов, они готовы продлить дедлайн Киеву по выплатам до конца следующего года.

При этом будет не исключена возможность последующего продления дедлайна.

В попытке избежать жесткого дефолта, Киев планирует предложить иностранным кредиторам, в число которых входят многие крупнейшие инвестиционные фонды мира, дополнительные процентные выплаты. Речь о том периоде, когда окончится мораторий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.