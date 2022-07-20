Эрдоган объявил о планах Турции продолжить сотрудничество с Россией по газу

Турция планирует продолжить сотрудничество с Россией по газу и атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в самолете по возвращении из Ирана, передает газета Haber Turk.

По словам политика, в настоящее время отношение президента РФ Владимира Путина к усилиям Анкары по Украине положительные, в связи с чем он выражает турецкой стороне благодарность.

«Я надеюсь, что мы будем продолжать нашу солидарность в вопросе природного газа, вопросе «Аккую» и других вопросах», — сказал турецкий лидер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган планировал обсудить оплату газа в валютах других стран, кроме США, со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи в Тегеране 19 июля.

По данным агентства, сейчас стороны разрабатывают предложение о торговых платежах, включающих энергетические сделки, в местной валюте. Это может позволить Турции использовать лиры для импорта энергоносителей, экономя свои валютные резервы.