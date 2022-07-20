Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин назвал причину задержки доставки турбины для «Северного потока» 15:47
Российский прокат впервые с марта возглавил зарубежный фильм 15:44
В Москве покажут театральные постановки на территории заводов 15:43
Заключенный колонии под Тюменью лишился руки, когда изготавливал на станке... 15:42
Эрдоган рассказал, что обсуждал с Путиным сотрудничество по самолетам-амфибиям 15:39
В Ираке задержали грузовик с 30 ослами из-за опасений, что их продадут... 15:39
Ученые выяснили, как снизить риск инсульта при генетической предрасположенности 15:38
Россиянин пырнул подругу ножом в живот за то, что она выпила его алкоголь 15:38
Путин: движение вперед должно опираться на традиции, но почивать на лаврах... 15:37
Bloomberg сообщило, что Китай покупает российскую нефть на 10% дешевле сортов... 15:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эрдоган объявил о планах Турции продолжить сотрудничество с Россией по газу

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Турция планирует продолжить сотрудничество с Россией по газу и атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в самолете по возвращении из Ирана, передает газета Haber Turk.

По словам политика, в настоящее время отношение президента РФ Владимира Путина к усилиям Анкары по Украине положительные, в связи с чем он выражает турецкой стороне благодарность.

«Я надеюсь, что мы будем продолжать нашу солидарность в вопросе природного газа, вопросе «Аккую» и других вопросах», — сказал турецкий лидер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган планировал обсудить оплату газа в валютах других стран, кроме США, со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи в Тегеране 19 июля.

По данным агентства, сейчас стороны разрабатывают предложение о торговых платежах, включающих энергетические сделки, в местной валюте. Это может позволить Турции использовать лиры для импорта энергоносителей, экономя свои валютные резервы.

Все новости на тему:
Россия — Турция
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть