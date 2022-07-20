Продавец детских товаров Mothercare допустил продажу торговой сети в России

Кувейтская компания Alshaya Group начала искать покупателей на принадлежащую ей британскую сеть магазинов детских товаров Mothercare. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение одного из розничных операторов.

Издание пишет, что продажа бизнеса — самый предпочтительный вариант для Alshaya Group. Также рассматривается вероятность распродажи товарных запасов и окончательное закрытие всей сети магазинов.

Компания хочет продать бизнес на территории России из-за давления со стороны правообладателя бренда — британской компании Mothercare. Alshaya Group планирует избежать сценария с ликвидацией российского юридического лица, и поэтому хотела бы передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично.

В 30 регионах России находятся 118 торговых точек, 56 из которых расположены в Москве. На сегодняшний день компания обладает товарными запасами, которых хватит на 1,5 года. Их общая стоимость составляет около 3 млрд руб.

В марте сообщалось, что британская компания Mothercare решила временно остановить свою деятельность в России без объяснения причин.