СМИ: власти Германии предоставят до €10 млрд на спасение Uniper

Крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper скоро подпишет соглашение с немецкими властями о получении финансовой помощи в связи с сокращением поставок из РФ, взамен Берлин может приобрести долю в компании. Об этом сообщают газета Handelsblatt, агентства Bloomberg и Reuters.

Отмечается что Германия намерена вложить в компанию порядка €5,1 млрд, но не более €10 млрд. Немецкие власти рассчитывают получить гибридные ценные бумаги вместе с обычными акциями по номинальной стоимости в целях расширения капитала, рассказали источники. В настоящее время стороны обсуждают точную сумму, окончательно она будет определена в ближайшие дни.

По данным Bloomberg и Handelsblatt, в рамках соглашения власти Германии получат блокирующий пакет в размере до 30% ценных бумаг Uniper. Reuters уточняет, что речь идет о доле в 15-30%. В насятощее время самым крупным акционером Uniper является финская энергетическая госкомпания Fortum Oyj, ей принадлежит 78%.

Ранее сообщалось, что Uniper ежедневно терпит убытки в размере десятков миллионов евро с тех пор, как в прошлом месяце Россия сократила поставки газа в Германию, вынудив ее покупать газ из других источников по гораздо более высоким ценам.