Киев намерен согласовать отсрочку выплаты госдолга на два года

Украина намерена добиться согласования отсрочки выплаты государственного долга на два года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление украинского кабмина.

Соответствующий документ предписывает министерству финансов согласовать отсрочку выплат по облигациям на 24 месяца.

Отмечается, что отдельным пунктов прописывается начисление дополнительных процентов по займам.

Также процентный доход по облигациям рассчитывают отсрочить на 24 месяца.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.