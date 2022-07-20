План ООН по зерну может включать в себя разминирование черноморского побережья

План ООН касательно решения зернового вопроса подразумевает разминирование черноморского побережья, нужное для дальнейшего вывода судов с зерном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, который знает о переговорах.

По информации собеседника агентства, Турция готова помочь в ситуации.

«Конечно же, этот вопрос [разминирования] есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным. Турция готова оказать любую помощь и содействие...» — уточняется в сообщении.

Официальных планов и сроков по данному вопросу пока не приводится.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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