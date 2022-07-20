В Британии годовая инфляция достигла 9,4% впервые за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4%, что стало рекордным значением с 1982 года. Об этом сообщается на сайте Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Годовая инфляция в Великобритании в июне 2022 года достигла 9,4% против 9,1%, которые были в мае. Последний раз самая высокая инфляция была в феврале 1982 года. Тогда она была на уровне 10,2%. Также за месяц выросли потребительские цены на 0,8%. В мае же этот показатель вырос на 0,7%.

При этом индекс инфляции с учетом расходов домовладельцев на содержание своей недвижимости оказался на уровне 8,2%. В мае этот показатель составил 7,9%.

В начале июля ТАСС со ссылкой на отчет пресс-службы ипотечного кредитного банка Halifax сообщил, что годовые темпы роста цен на недвижимость в Соединенном Королевстве достигли в июне 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало рекордным показателем с конца 2004 года. Отмечается, что средняя стоимость жилья взлетела до £295 тыс. фунтов ($352 тыс.).