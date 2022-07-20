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Депутат бундестага Шмидт: газ из России позволит Германии избежать энергокризиса зимой

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой. Такое мнение выразил депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт, передает РИА «Новости».

«Именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму», — заявил депутат.

По его словам, запуск газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на полную мощность отвечал бы интересам ФРГ.

Кроме того, Шмидт призвал власти страны «попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии».

Ранее сообщалось, что крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper ежедневно терпит убытки в размере десятков миллионов евро с тех пор, как в прошлом месяце Россия сократила поставки газа в Германию, вынудив ее покупать газ из других источников по гораздо более высоким ценам.

14 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на главу международной британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бена ван Бердена, сообщало, что Европу ждет тяжелая зима из-за высоких цен на энергию.

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