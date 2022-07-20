Путин: цены на нефть взлетят до небес из-за планов Запада ограничить ее закупку из России

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на нефть могут взлететь до небес из-за планов Запада ввести ограничения на ее поставки из России. Об этом глава государства сообщил по итогам саммита в астанинском формате в Тегеране, передает ТАСС.

По словам президента РФ, результат от введенных ограничений будет тот же, что и с газом.

«Это все то же самое, что происходит с газом. Результат будет тот же самый, [что и с газом] — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — отметил Путин.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что планы «группы Семи» (G7) установить потолок цен на нефть из России могут привести к росту цен на нее.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. В конце июня стало известно, что обсуждение этой меры ведут страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада). Предполагается, что она будет введена за счет введения ограничений на страхование и доставку.