Российская экономика оказалась сильнее, чем представлял Запад, и занимает шестую строчку в мире. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«Российская экономика — шестая в мире, почти равная экономике Германии. В западном публичном дискурсе Россия искаженно трактуется как слаборазвитая страна с ВВП, годовым индексом производства страны, ниже, чем у Италии. Поэтому Россия была бы бедной страной. Этот аргумент по существу ложен», — говорится в материале.

Как отмечает автор статьи, ВВП России больше, чем у Великобритании, Франции и Италии.

Сильной ее стороной, по его словам, является промышленность, сырье и сельское хозяйство, то есть сферы, которые составляют важную долю ВВП. Помимо этого, Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа, контролирует около 19,5% мирового экспорта зерна, является ведущим экспортером никеля (20,4%), ведущим производителем удобрений, железных полуфабрикатов (18,8%), платины (16,6%) и мороженой рыбы (11,2%).

«Россия — крупный производитель товаров первой необходимости, как немногие другие страны на планете, поэтому она является центральным звеном в глобальной производственной цепочке», — подчеркивается в статье.

По мнению издания, если убрать РФ из мировой торговли это приведет к «полной реорганизацию мировой экономики и к «нелегко выносимым жертвам».

«Таким образом, у России более важная экономика, чем нам сообщают средства массовой информации», — резюмирует Il Fatto Quotidiano.

Ранее комиссия США по международной торговле порекомендовала отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России.