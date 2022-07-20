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ЕК представит предложения по экономии энергии в ЕС и подготовке к зиме

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Gustau Nacarino/Reuters

Еврокомиссия 20 июля представит предложения по экономии энергии в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера.

«Завтра Еврокомиссия представит свой пакет «Экономить энергию для безопасной зимы», — написал он.

По предварительным данным, предложения могут содержать рекомендации по экономии энергии в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в ближайшие дни предложит странам — членам ЕС принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае перебоев в поставках.

По данным издания, ЕК призовет государства союза к «немедленному» снижению потребления газа, так как без экономии топлива может не хватить зимой.

До этого глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК рассмотрит 20 июля стратегии действий Евросоюза на случай прекращения поставок газа из России. Об этом он сообщил по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

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