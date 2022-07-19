На Украине сообщили о разработке санкций против семей российских военных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев работает над введением санкций в отношении членов семей российских военных. Об этом он сообщил в интервью украинскому «Радио НВ», передает ТАСС.

«Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции», — сказал он.

Ермак уточнил, что с юридической точки зрения сделать это тяжело, но работа над этим идет.

Он также добавил, что дети военного, который участвовал в российской спецоперации на Украине, не должны учиться в западных странах. По словам Ермака, в будущем Киев сможет добиться введения таких санкций.

15 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявляла, что Еврокомиссия предложила ужесточить санкции в отношении России и продлить их до января 2023 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.