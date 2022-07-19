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Минюст США: власти изучают варианты предъявления обвинений «российским олигархам»

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Andrew Harnik/AP

Федеральный прокурор и руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов, полученных незаконным путем или подпадающих под санкции, Эндрю Адамс заявил, что американские компетентные органы рассматривают возможность предъявления различных обвинений ряду тех лиц и организаций в России, в отношении которых Вашингтон ввел в последние месяцы санкции или меры экспортного контроля, передает РИА «Новости». Об этом он сказал, выступая на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса Штатов.

«<…> Цели рабочей группы прежде всего заключаются в том, чтобы предъявлять любые надлежащие обвинения любому лицу или структуре, в отношении которых введены санкции в соответствии с решениями Министерства финансов США или ограничения Министерства торговли США в сфере экспортного контроля <…>», — заявил глава рабочей группы.

Он добавил, что американская прокуратура намерена изучать в рамках такой деятельности также варианты предъявления обвинений в банковском и визовом мошенничестве, контрабанде наркотических веществ или совершении любых иных преступлений федерального уровня.

Группа Адамса первоочередно занимается поиском авуаров тех лиц, которых американские власти называют «российскими олигархами».

Также Адамс заявил, что Минюст просит полномочия, согласно которым он смог бы передавать доходы от арестованного имущества попавших под санкции россиян на возмещение ущерба Украине.

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