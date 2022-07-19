Die Welt написала, что Еврокомиссия потребует от стран Евросоюза экономить газ

Еврокомиссия (ЕК) может потребовать от стран – членов Евросоюза (ЕС) снизить объемы потребление газа, если государства не будут экономить топливо самостоятельно в случае ухудшения ситуации с поставками этого энергоресурса. Об этом написала газета Die Welt со ссылкой на проект плана по действиям при чрезвычайной ситуации с импортом топлива.

«Если хозяйства и компании в странах-членах добровольно не накопят достаточные объемы газа, а ситуация со снабжением значительно ухудшится, то Брюссель без консультаций с национальными правительствами установит целевые показатели по экономии, которые национальные правительства должны выполнить», — пишет издание.

Со ссылкой на источники в издании уточнили, что речь может идти о принудительном уменьшении объемов потребления топлива на 5-15%.

План должны представить официально 20 июля, а затем 26 июля принять его на встрече министров энергетики.

Накануне глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК рассмотрит 20 июля стратегии действий Евросоюза на случай прекращения поставок газа из России. Об этом он сообщил по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Ранее 19 июля агентство Reuters написало, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из России в Германию возобновятся в соответствии с графиком после завершения планового техобслуживания.