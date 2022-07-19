Reuters сообщило, что Россия возобновит экспорт газа по «Северному потоку» по графику

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из России в Германию возобновятся в соответствии с графиком после завершения планового техобслуживания. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на информацию двух источников.

«Они (Газпром) вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — сказал один из источников относительно объемов газа, который должен поставляться в Германию по «Северному потоку» с 21 июля.

Уточняется, что пропускная способность трубопровода после возобновления работы будет менее 160 млн кубометров в сутки.

14 июня «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток» до 40%, сославшись на то, что Канада не вернула турбину Siemens после ремонта. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники накануне сообщила, что Оттава 17 июля самолетом отправила турбину в Германию после завершения ремонтных работ.

1 июля пресс-служба компании Nord Stream AG (оператор трубопровода) заявила, что обе нитки газопровода «Северный поток» будут отключены для ремонта с 11 по 21 июля.