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Крупнейший в РФ производитель серебра рассматривает возможность продажи российских активов

Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов

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Serguei Fomine/Global Look Press

Крупнейший в РФ производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота Polymetal рассматривает возможность потенциальной продажи российских активов компании, сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованное на Лондонской фондовой бирже сообщение компании.

«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане», — говорится в тексте.

Добавляется, что в настоящее время в Казахстане добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в прошлом году составила $984 млн.

23 июня сообщалось, что компания Polymetal вынуждена складировать товар на своих складах из-за отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке.

До этого стало известно, что столичный стройкомплекс переходит на алюминиевые конструкции.

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