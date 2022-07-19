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В Австрии годовая инфляция стала максимальной с 1975 года

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Depositphotos

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года и составила 8,7%. Сообщение об этом пресс-служба Федерального статистического управления Statistik Austria опубликовала на своем сайте.

«При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года», — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

Как отметили в статистическом ведомстве, по сравнению с предыдущим месяцем показатель роста потребительских цен составил 1,4%. По итогам мая инфляция была максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%

По словам Томаса, на повышение инфляции повлиял рост цен на топливо, продукты питания, бытовую электроэнергию и рестораны. Он отметил, что повышение цен особенно заметно в еженедельных покупках. Цена мини-корзины, которая состоит из топлива, продуктов питания и услуг, выросла на 18,8% в годовом выражении.

Ранее 19 июля сообщалось, что самый высокий уровень годовой инфляции среди стран еврозоны зафиксировали в Эстонии.

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