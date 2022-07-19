«Ъ»: богатые москвичи переключились на покупки премиального жилья

Богатые жители Москвы в апреле–июне 2022 года чаще всего покупали не элитное жилье, а квартиры и дома класса премиум, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным компании Est-a-Tet, в апреле–июне 2022 года спрос на премиальные квартиры в новостройках значительно вырос — до 30,1 тыс. квадратных метров. Остальные типы жилья показали снижение спроса — на элитное жилье спрос упал в 10 раз, до 2,8 тыс. квадратных метров; на бизнес-класс — в 2,7 раза, до 139,9 тыс. квадратных метров.

Заметно снизился спрос и на комфорт-класс — на 27,6%, до 377,7 тыс. квадратных метров.

Также рост спроса на премиум-жилье отмечают в компании «Интеко» — продажи у застройщиков выросли в 1,5 раза. Главной причиной роста спроса эксперты называют стремление богатых покупателей приобрести дорогое жилье за наличные, без привлечения ипотеки. Другой причиной эксперты называют низкий объем предложения в элитном сегменте.

Ранее россиянам посоветовали выяснить биографию владельцев квартиры перед ее приобретением.