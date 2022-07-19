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«Известия»: в России почти в два раза увеличились продажи телевизоров брендов Китая

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Depositphotos

Продажи телевизоров китайских брендов в РФ выросли почти вдвое, информировали представители крупных маркетплейсов. Об этом сообщают «Известия».

По сведениям издания, на Ozon в мае продажи увеличились на 95% относительно того же месяца 2021 года.

«На маркетплейсе за январь–май год к году среди китайских брендов больше всего выросли продажи телевизоров Haier, Fusion, Harper и Xiaomi», — подчеркнули представители маркетплейса.

За указанный срок Haier наблюдался практически десятикратный рост продаж. При этом на первом месте по штучным продажам телевизоров китайских брендов располагается фирма Xiaomi.

Отмечается, что все устройства китайских брендов, находящиеся в топ-10 по продажам, оснащены Smart TV.

В июне стало известно, что россияне стали покупать на 55% больше телевизоров.

Также Samsung уличили в подтасовке результатов тестирования телевизоров.

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