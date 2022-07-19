В Литве предложили полностью запретить ведение бизнеса с Россией

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете развивать торгово-экономические отношения с потенциальными партнерами из России для литовских бизнесменов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Лауринаса Касчюнаса.

«На ближайшем заседании комитета планируем рассмотреть не только это предложение, но и заслушать анализ о влиянии России на нашу экономику и то, как обеспечить контроль над этим влиянием», — указано в сообщении.

Идею запретить развивать бизнес с Россией предложил депутат сейма от Союза либералов Раймундас Лопата — в его законопроекте предусмотрен трехмесячный переходный период на юридические формальности прекращения бизнеса.

Ранее экс-премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил, что российский грузовой транзит через территорию балтийской республики в Клайпедский государственный морской порт приносил госпредприятию «Летувос гележинкеляй» (Железные дороги Литвы) самую большую прибыль.