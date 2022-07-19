Amazon подала в суд на администраторов 10 тысяч групп Facebook* из-за ложных отзывов

Крупнейшая в мире корпорация по продаже товаров и услуг через интернет Amazon обратилась в суд с иском в отношении администраторов более 10 тыс. групп социальной сети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) из-за размещения в этих группах ложных отзывов на товары Amazon. Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«Amazon сегодня подала иск против администраторов более 10 тыс. групп в Facebook, которые пытаются размещать ложные отзывы на (товары) Amazon в обмен на деньги или бесплатные товары», — говорится в сообщении.

В заявлении указано, что эти группы создали специально для публикации вводящих в заблуждение отзывов на товары в магазинах Amazon в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Японии.

В корпорации планируют воспользоваться информацией, которую Amazon получила в ходе судебного процесса, для определения пользователей, публикующих фальшивые отзывы. Затем в компании будут настаивать на удалении этих отзывов.

В конце февраля пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Facebook подвергла цензуре материалы четырех российских СМИ и ввела технические ограничения на их поисковую выдачу для уменьшения аудитории.