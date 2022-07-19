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В ЕC предложили внести ювелирные изделия под запрет на импорт российского золота

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ряд стран-членов Евросоюза внесли предложение о том, чтобы запрет на импорт российского золота включал и ювелирные изделия, сообщает Bloomberg.

По информации источника, об этом попросили на встрече послов Евросоюза 18 июля «ряд стран-членов» организации.

Днем ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали седьмой пакет ограничений, которые будут применяться в отношении России. Санкции касаются запрета на импорт золота из России, но не затрагивают транспортировку российских энергоносителей.

Источники также сообщали, что под новые санкции ЕС попадут 47 физических и восемь юридических лиц, в том числе российские чиновники, предприниматели, военные и деятели киноиндустрии. При этом ЕС разрешит частично разморозить ресурсы подсанкционных российских банков, пишет Reuters.

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Санкции против России
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