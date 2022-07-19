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«Ренхап»: Южная Корея планирует поддержать ограничения против нефти РФ

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Depositphotos

Власти Южной Кореи объявили о планах принять участие в ограничении потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Министр финансов Чху Ген Хо сделал данное заявление в ходе своих переговоров с министром финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в Сеуле на фоне усиления экономической неопределенности из-за спецоперации РФ на Украине, а также глобального ужесточения денежно-кредитной политики.

«Мы также обсудим наши продолжающиеся усилия по привлечению России к ответственности...», — объяснила Йеллен.

По ее словам, укрепление экономической безопасности и создание устойчивых цепочек поставок помогут ослабить «дорогостоящие» сбои.

Вашингтон и Сеул намерены обсудить глобальные проблемы, включая изменение климата и пандемию, добавила представитель американской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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