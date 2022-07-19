Reuters: Россия хочет добиться от Индии оплаты за нефть в валюте ОАЭ

Россия хочет, чтобы часть покупателей нефти из Индии рассчитывались за нее в дирхамах, которые являются валютой ОАЭ. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники и полученный документ.

Из документа следует, что расчеты за нефть по одному из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии осуществляются в долларах. Однако российская сторона требует оплаты в дирхамах. При этом расчеты должны быть совершены на счета Газпромбанка через Mashreq Bank.

Источник агентства отметил, что уже два НПЗ в Индии начали совершать расчеты за нефть в дирхамах. При этом в ближайшие дни таких расчетов будет больше, как и НПЗ, которые будут производить оплату в этой валюте.

17 июля обозреватель Чару Судан Кастури для Foreign Policy заявил, что Индия не может отказаться от поставок нефти из России, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран. По его словам, Индия все равно продолжает закупки нефти, несмотря на то, что ряд лидеров западных стран пытаются склонить премьера Нарендру Моди к прекращению импорта.