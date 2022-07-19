В МИД России сравнили кредитоспособность США и КНР

Китай, в отличие от США, может выплачивать свои кредиты и проводить независимую политику, основанную на ответственности и многосторонности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление пресс-секретаря госдепа США Неда Прайса о том, что КНР «заплатит высокую цену», если будет помогать РФ обойти санкции.

Захарова сравнила слова Прайса в отношении Китая с политикой Вашингтона в отношении Саудовской Аравии.

«Нед, так же «очень дорого», как Саудовской Аравии? Тоже будете из Пекина «изгоя» делать? Подумайте дважды, ведь все объявленные Вашингтоном «изгои» становятся только сильнее, а США к ним потом идут на поклон», — написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

После этих слов Прайса о Китае член Совета Федерации России Алексей Пушков обвинил Соединенные Штаты в двойных стандартах в отношении независимости стран, не поддерживающих позицию Вашингтона.