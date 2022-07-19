Курс биткоина достиг $22,8 тыс. впервые с 13 июня

Биткоин в начале торгов 19 июля вырос до отметки в $22,8 тыс., что стало максимумом с 13 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

На 9:50 мск первая криптовалюта торговалась около $21,8 тыс., показывая рост более чем на 9% за неделю. Позже биткоин в моменте поднялся до $22,8 тыс. К 11:35 мск актив снова откатился к показателям $21,8 тыс.

Рыночная капитализация биткоина была на уровне $417 млрд, а суточный объем торгов составил $59 млрд.

11 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса MLIV Pulse сообщило, что около 60% инвесторов считают крайне вероятным снижение стоимости биткоина до $10 тыс., а не рост криптоактива до $30 тыс. Отмечается, что опрошенные инвесторы объяснили такое мнение тем, что по криптоиндустрии сильно ударили проблемные кредиторы, крах валют и прекращение «политики легких денег», что помогало подпитывать спекулятивные настроения на финансовых рынках.