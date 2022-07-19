Япония обратилась к Саудовской Аравии с просьбой увеличить добычу нефти

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом заявил, что Япония выступает за расширение сотрудничества с арабским королевством в рамках стабилизации рынка нефти, сообщает ТАСС.

«Министр Хаяси выразил свою благодарность за стабильные поставки нефти из Саудовской Аравии, попросил продолжить сотрудничество, направленное на стабилизацию международного нефтяного рынка, и дополнительно увеличить производство [нефти]», — указано в сообщении МИД Японии.

На встрече в Токио Хаяси и аль-Сауд обсуждали также ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Госдеп сообщил, что к концу года Соединенные Штаты могут отказаться от интервенции на рынке нефти.

Представитель Госдепа подчеркнул, что это будет возможно благодаря возможному увеличению объемов добытой нефти на 1 млн баррелей в сутки на территории США, которое ожидает администрация президента.