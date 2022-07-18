В МЭА предложили меры по сокращению потребления газа в странах Евросоюза

Руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предложил пять способов сэкономить на потреблении газа на фоне неопределенностей с поставками из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бироля, сократить потребление газа можно, ускоренно внедрив низкоуглеродные источники, в том числе атомную энергию. Еще одним способом может стать создание аукционных платформ. Это простимулирует промышленных потребителей ЕС снизить спрос и минимизировать использование газа за счет нефти и угля. Также Бироль считает, что по всей Европе нужно усилить координацию между операторами газа и электроэнергии, согласовать планирование на случай чрезвычайных ситуаций и снизить спрос на электроэнергию в домашних хозяйствах.

«Если такие меры не будут реализованы сейчас, Европа окажется в крайне уязвимом положении и вполне может столкнуться с гораздо более радикальными сокращениями», — заявил Бироль.

Ранее Боррель говорил, что Еврокомиссия рассмотрит 20 июля стратегии действий Евросоюза на случай прекращения поставок газа из России.