Глава МИД Литвы: ЕС не исключает самый неблагоприятный сценарий по поставкам газа из РФ

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз оценивает различные варианты поставок российского природного газа, в том числе и полное их прекращение. Об этом он сообщил в эфире литовского национального радио LRT, передает ТАСС.

Как рассказал Ландсбергис, он понимает коллег по ЕС, ожидающих, что поставки газа из РФ полностью не прекратятся. При этом он подчеркнул, что приходится готовиться и к такому сценарию.

По его словам, в этой ситуации он остается оптимистом.

«Мы имеем дело с сильнейшим в мире экономическим блоком, каким является ЕС. И в прошлом было немало кризисов, с которыми удавалось справляться», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат также выразил сожаление, что страны — члены ЕС пока не соглашаются на полное эмбарго на закупки газа у РФ. Он также добавил, что в ЕС идут дискуссии о том, не перекроет ли Россия газ для Европы, не дожидаясь какого-либо пакета санкций.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в котором нет дополнительных запретов на поставку российских энергоносителей, а также ограничений в отношении Газпромбанка.