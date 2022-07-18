Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ без запрета на энергоносители

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация из-за военных действий [на Украине — «Газета.Ru»] становится все хуже, но Брюссель занят новым пакетом санкций вместо мирных переговоров. Очевидно, что это крайне болезненно для европейских граждан и национальных экономик», — заявил Сийярто.

По информации агентства, новый пакет санкций не содержит дополнительных запретов на поставку российских энергоносителей. Также в нем не содержится ограничений в отношении Газпромбанка.

Сообщается, что новые санкции против России затронут торговлю золотом. На нее вводится запрет. Также под запрет попали товары двойного назначения. Кроме того, в санкционном списке оказались госзакупки и прием депозитов, бухгалтерские услуги и аудит.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Азербайджан. Как отметила сама глава ЕК, целью ее поездки является увеличение поставок газа из Баку в Евросоюз.