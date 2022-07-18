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Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ без запрета на энергоносители

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация из-за военных действий [на Украине — «Газета.Ru»] становится все хуже, но Брюссель занят новым пакетом санкций вместо мирных переговоров. Очевидно, что это крайне болезненно для европейских граждан и национальных экономик», — заявил Сийярто.

По информации агентства, новый пакет санкций не содержит дополнительных запретов на поставку российских энергоносителей. Также в нем не содержится ограничений в отношении Газпромбанка.

Сообщается, что новые санкции против России затронут торговлю золотом. На нее вводится запрет. Также под запрет попали товары двойного назначения. Кроме того, в санкционном списке оказались госзакупки и прием депозитов, бухгалтерские услуги и аудит.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Азербайджан. Как отметила сама глава ЕК, целью ее поездки является увеличение поставок газа из Баку в Евросоюз.

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