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Азербайджан планирует увеличить поставки газа в ЕС до 12 млрд кубометров к 2023 году

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Gustau Nacarino/Reuters

Пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в ЕС до 12 млрд кубометров к 2023 году. Об этом он написал в своем Twitter, передает РИА «Новости».

По его словам, Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который включает удвоение мощностей Южного газового коридора (ЮГК).

Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, объемы поставок газа из Азербайджана в Евросоюз, как ожидается, увеличатся более чем вдвое к 2027 году.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа.

В числе мер указано проведение информационной кампании по сокращению использования отопительных систем и переход
на другие виды топлива в промышленности и в энергетике.

Предложения могут на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок топлива. В настоящее время российская сторона поставляет на территорию Евросоюза менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

Документ планируют принять 20 июля. Его содержание могут изменить к этому дню.

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