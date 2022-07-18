Путин заявил, что Россия не отступит на десятилетия назад в своем развитии

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия не отступит на десятилетия назад, «как ей предрекают недоброжелатели». Об этом сообщает сайт Кремля.

«Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам <...> Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет», — сказал президент.

По словам Путина, власти намерены искать новые решения и эффективно использовать уже имеющиеся технологии.

Ранее президент Путин назвал снижение бедности основной целью нацпроектов в России. Президент добавил, что в 2017 году число бедных граждан составляло 12,9%. К концу 2021 года этот показатель снизился до 11%. Путин назвал такие темпы снижения бедности недостаточными. Поэтому даже в условиях растущей инфляции текущего года президент поставил задачу по снижению уровня бедности.