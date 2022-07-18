Сеть магазинов одежды H&M объявила о закрытии бизнеса в России и распродаже товаров

Компания H&M Group решила полностью закрыть бизнес в России. Об этом говорится на сайте производителя одежды.

«После тщательного анализа мы считаем невозможным продолжить наш бизнес в России, учитывая текущую ситуацию. Мы глубоко опечалены последствиями, с которыми столкнутся наши коллеги, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.

В рамках ликвидации товаров сеть временно откроет физические магазины.

Компания H&M существует на российском рынке с 2009 года. В марте 2022 года сеть магазинов одежды объявила о временной приостановке продаж на территории России в связи с военными действиями РФ на Украине.