Bloomberg подсчитал потери Европы от энергетического кризиса

Продолжающийся энергетический кризис потенциально способен нанести Европейскому союзу совокупный ущерб в размере до $200 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Обозреватель Хавьер Блас пояснил, что его подсчеты основаны не на самых пессимистичных сценариях — он предположил, что произойдет, если Россия сохранит поставки газа в Европу, а зима 2022/2023 годов не будет холоднее или продолжительнее обычного.

При этом Блас приходит к выводу, что за решения европейских политиков, которые привели к резкому росту цен на энергоносители, причем не только из России, будут в конечном итоге расплачиваться европейские налогоплательщики.

Ранее ливанское издание Raseef22 сообщило, что страны Северной Африки не смогут извлечь выгоду в поставках газа в Европу и не станут альтернативой российским поставкам из-за слабой инфраструктуры и малых объемов производства.