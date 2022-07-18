Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Bloomberg: Китай стал изгоем для зарубежных инвесторов из-за политики Си Цзиньпина 10:11
На Украине уничтожена первая польская самоходная гаубица «Краб» 10:07
Пользователей смартфонов предостерегли от использования спирта при чистке разъемов 10:05
Клишас рассказал, как украинские силовики помогают с денацификацией Украины 10:00
Амурский подросток попытался переплыть реку и пропал 09:59
Лолита поддержала уехавшую из России Пугачеву и спела ее песню 09:57
В Siemens Energy отказались комментировать процесс доставки турбины... 09:57
Футболист «Пари НН» Кечкеш назвал главный показатель силы РПЛ 09:56
В Новосибирске обнаружили оружейную мастерскую в гараже 09:56
В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после ДТП 09:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg подсчитал потери Европы от энергетического кризиса

Bloomberg: энергетический кризис нанесет ущерб Европе в размере $200 млрд

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Продолжающийся энергетический кризис потенциально способен нанести Европейскому союзу совокупный ущерб в размере до $200 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Обозреватель Хавьер Блас пояснил, что его подсчеты основаны не на самых пессимистичных сценариях — он предположил, что произойдет, если Россия сохранит поставки газа в Европу, а зима 2022/2023 годов не будет холоднее или продолжительнее обычного.

При этом Блас приходит к выводу, что за решения европейских политиков, которые привели к резкому росту цен на энергоносители, причем не только из России, будут в конечном итоге расплачиваться европейские налогоплательщики.

Ранее ливанское издание Raseef22 сообщило, что страны Северной Африки не смогут извлечь выгоду в поставках газа в Европу и не станут альтернативой российским поставкам из-за слабой инфраструктуры и малых объемов производства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть