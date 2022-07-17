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СМИ Германии констатировали неготовность немцев к последствиям санкций против России

Журнал Spiegel заявил, что немцы оказались не готовы к последствиям антироссийских санкций

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Reuters

Колумнист Spiegel Александр Нойбахер заявил, что немцы оказались не готовы к последствиям антироссийских санкций.

«Газовые баллоны проданы. Радиаторов нет в наличии. Дрова дорогие, как паркет в гостиной. Итак, готовимся к зиме», — пишет Нойбахер в колонке для журнала.

По словам автора, он не смог приобрести в хозяйственном магазине баллон газа для садового гриля. Продавец сообщил ему, что все баллоны распроданы.

«Германия готовится к зиме так, как будто русские стоят у наших дверей», — говорит автор публикации.

Нойбахер напомнил, что правительство Германии приняло «стратегию устойчивости к чрезвычайным ситуациям», согласно которой каждый житель ФРГ должен быть в состоянии прожить 10 дней без покупок. Для этого каждый должен запастись едой на 14 кг и закупить 20 литров воды.

«Я не склонен к панике. Но ситуация влияет и на меня. Я записался на курсы пользования бензопилой в Бранденбурге на октябрь. Это очень удобно, когда газовых баллонов для гриля больше нет. Если вы хотели бы последовать моему примеру, боюсь, я должен вас разочаровать: мой курс полностью забронирован», — подвел итог Нойбрахер.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы.

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