В Госдуме заявили, что туристический сбор должен стать постоянным, поскольку идет на благо регионам

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов призвал отменить курортный сбор в регионах России, назвав его «побором». Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила «Газете.Ru», что у регионов на этот счет совсем другая позиция.

«В целом мы должны ориентироваться на мнение регионов, а не политиков. 20 регионов на начало года заявили о желании ввести у себя сбор. Сегодня таких регионов еще больше. Это прекрасная возможность улучшать инфраструктуру курортных мест. Поэтому мы в комитете прорабатываем возможность введения такого сбора на постоянной основе, а не в рамках эксперимента после 2022 года», — сказала Костенко.

Ранее в своем Telegram-канале Миронов заявил, что «если и вводить туристический сбор, то только для зарубежных гостей». Политик отметил, что справороссы выступают против введения курортного сбора в Санкт-Петербурге, а также за его отмену в южных регионах России. По его мнению, такой налог снижает популярность отечественных курортов, давая туристам больше аргументов для отдыха в Турции, а на развитие туристической инфраструктуры в РФ почти не влияет. В качестве примера Миронов привел Крым, где власти осознанно отказались от такого сбора.

В 2018 году курортный сбор ввели в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор должны платить туристы старше 18 лет, которые размещаются в гостиницах, отелях, кемпингах. Некоторые туристы освобождены от сбора. Это, например, инвалиды I и II групп, малоимущие семьи и люди, которые живут, работают или учатся на территории того же региона, где они решили отдохнуть.

Размер налога определяют сами регионы, но действующий закон разрешает собирать с туристов не больше 100 руб. в сутки, кроме дня заезда. Полученные деньги поступают в региональные бюджеты и направляются на развитие туристической инфраструктуры.