Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ТАСС сообщил о задержании замначальника ГУ МВД по Запорожской области Селиванова 18:49
SpaceX запустила ракету-носитель с 53 мини-спутниками для интернет-сети Starlink 18:49
В «Питтсбурге» рассказали на что пошли в команде, чтобы подлить... 18:40
Госдеп: США к концу года могут отказаться от интервенции на рынке нефти 18:39
Вайкуле выступила на дне рождения миллионера после слухов о борьбе с раком 18:37
Британское танцевальное училище посчитало балет проявлением расизма и отказалось от него 18:36
Госдеп: у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта есть мощности для увеличения объема... 18:24
Агент Слуцкого будет заниматься поиском клуба для Дзюбы 18:22
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии роста напряженности с Россией из-за... 18:21
Пострадавшие от украинских обстрелов жители Изюма будут эвакуированы в Россию 18:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуме заявили, что туристический сбор должен стать постоянным, поскольку идет на благо регионам

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов призвал отменить курортный сбор в регионах России, назвав его «побором». Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила «Газете.Ru», что у регионов на этот счет совсем другая позиция.

«В целом мы должны ориентироваться на мнение регионов, а не политиков. 20 регионов на начало года заявили о желании ввести у себя сбор. Сегодня таких регионов еще больше. Это прекрасная возможность улучшать инфраструктуру курортных мест. Поэтому мы в комитете прорабатываем возможность введения такого сбора на постоянной основе, а не в рамках эксперимента после 2022 года», — сказала Костенко.

Ранее в своем Telegram-канале Миронов заявил, что «если и вводить туристический сбор, то только для зарубежных гостей». Политик отметил, что справороссы выступают против введения курортного сбора в Санкт-Петербурге, а также за его отмену в южных регионах России. По его мнению, такой налог снижает популярность отечественных курортов, давая туристам больше аргументов для отдыха в Турции, а на развитие туристической инфраструктуры в РФ почти не влияет. В качестве примера Миронов привел Крым, где власти осознанно отказались от такого сбора.

В 2018 году курортный сбор ввели в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор должны платить туристы старше 18 лет, которые размещаются в гостиницах, отелях, кемпингах. Некоторые туристы освобождены от сбора. Это, например, инвалиды I и II групп, малоимущие семьи и люди, которые живут, работают или учатся на территории того же региона, где они решили отдохнуть.

Размер налога определяют сами регионы, но действующий закон разрешает собирать с туристов не больше 100 руб. в сутки, кроме дня заезда. Полученные деньги поступают в региональные бюджеты и направляются на развитие туристической инфраструктуры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть