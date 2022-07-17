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Госдеп: у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта есть мощности для увеличения объема нефтедобычи

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Global Look Press

Cтарший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Хохштейн заявил, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт обладают необходимыми мощностями для увеличения объема своей нефтедобычи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

«Я не буду углубляться в то, сколько именно свободных мощностей есть у Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и т. д. Но (у них) есть дополнительные свободные мощности, есть возможности для увеличения добычи (нефти)», — заявил Хохштейн.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли Эр-Рияд добывать больше нефти, если у него осталось очень мало свободных мощностей.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что королевство может нарастить нефтедобычу максимум до 13 млн баррелей в день с нынешних 10 млн. Об этом бен Салман объявил на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

Он отметил, что на этом уровне добычи сырья возможности страны увеличивать производство углеводородов будет исчерпано.

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