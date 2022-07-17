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Миронов предложил отменить курортный сбор для россиян

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Илья Питалев/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил оставить курортный сбор только для иностранцев.

Политик напомнил, что власти Петербурга вернулись к планам введения туристического сбора, которые обсуждались еще в 2018 году. По его словам, эта идея была актуально в то время, когда город активно посещали иностранные граждане, однако с начала пандемии и до сих пор почти 100% туристов в Петербурге – это россияне.

«Для них никакие новые поборы недопустимы, особенно сейчас, когда у людей и так, мягко говоря, не очень много денег. Подобные сборы – удар и по кошелькам, и по внутреннему туризму. Наша фракция не поддержит такие предложения», — написал Миронов в Telegram.

Он добавил, что его партия выступает против уже действующего в трех регионах страны курортного сбора, так какой налог наносит репутационный ущерб отечественным курортам и дает туристам лишний аргумент выбрать отдых в Турции.

«Пора признать, что эксперимент с курортным сбором провалился. Этот побор с наших туристов надо отменять и даже не задумываться о введении новых», — заключил Миронов.

В начале этого года курортный сбор в Сочи с 1 вырос в пять раз — с 10 до 50 рублей в сутки.

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