Сбербанк начал рефинансирование ипотеки, оформленной весной по высоким ставкам

Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных клиентами весной текущего года по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Его слова приводит РИА «Новости».

В июне Сбербанк анонсировал запуск программы, в рамках которой клиенты смогут снизить ставку по ипотеке, взятой весной по ставке от 13,9%. Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.

«Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке — до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — заявил Греф.

Он подчеркнул, что воспользоваться предложением можно только до 15 октября текущего года и только один раз.

Ранее Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android. В компании заявили, что интерфейс стал более удобным и функциональным, а главный акцент нововведения сделан на накопления.