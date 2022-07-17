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Германия уменьшила закачку ПХГ на фоне ремонта «Северного потока»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия снизила закачку в подземные хранилища газа (ПХГ) в виду планового ремонта газопровода «Северный поток», при этом ветрогенерация в Евросоюзе (ЕС) тоже уменьшилась. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.

Немецкие ПХГ к 15 июля были заполнены на 64,44%. За сутки показатель заполняемости вырос на 0,05 п.п по сравнению с 0,08 и 0,01 п.п. в предыдущие дни. При этом в самой стране стали активнее забирать газ из хранилищ в виду планового ремонта газопровода «Северный поток».

В ЕС выработка ветровой энергии на 16 июля составила 14,5%, что сопоставимо с показателями на начало июля. При этом на прошлой неделе этот показатель был на уровне 15,26%, а в июне в среднем он был 11,23%.

15 июля агентство DPA, которое провело опрос среди представителей различных ведомств в Германии, сообщило, что некоторые немецкие министерства решили летом охлаждать помещения с кондиционером только до 26 градусов ради экономии энергии на фоне снижения поставок газа из России. Исключения сделают только для комнат, расположенных в северной части зданий, где температура должна быть ниже.

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