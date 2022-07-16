Эстония надеется получить американские ракетные системы HIMARS к концу 2025 года

Глава государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар заявил, что страна надеется получить шесть американских ракетных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним к концу 2025 года. Об этом он сообщил порталу ERR.

«Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось», — добавил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США планируют поставить Эстонии до шести ракетных систем залпового огня HIMARS на сумму $500 млн. Как сообщается, эстонские власти запросили продажу до шести РСЗО HIMARS и как минимум 162 боеприпасов к ним, часть из которых управляемые боеприпасы, часть — боеприпасы повышенной дальности.

В Пентагоне при этом заверили, что эта продажа «не приведет к изменению базового военного баланса в регионе».

До этого в Верховной раде сообщили, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев находится в ожидании ракет для HIMARS дальностью поражения 300 км, которые украинской армии должны отправить из США. П